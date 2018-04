Moda od zawsze lubi zaskakiwać. Kiedy wydaje się, że coś jest absolutnie nie do przyjęcia to za kilka sezonów staje się hitem wybiegów. Tak też jest z najmodniejszym duetem kolorystycznym sezonu wiosna/lato 2018. Czerwień i róż, bo o nich mowa, przez wiele lat trzymały się od siebie z daleka, a połączenie tych barw było modowym faux pas. Ale to już przeszłość...