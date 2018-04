Czas niebanalnych nóg: rajstopy we wzory hitem wiosny 2018. Z czym je nosić. STYLIZACJE

Są hitem sezonu i obowiązkowym elementem w szafie każdej fanki mody: Wwzorzyste rajstopy! Nadal triumfy święcą kabaretki, jednak w sezonie wiosna-lato 2018 równie pożądane są wzory w postaci koronkowych retro kwiatów. Absolutnym topem są jednak rajstopy z regularnie rozmieszczonymi kropkami, serduszkami czy gwiazdkami. Nawiązujące do stylistyki lat 80., podbijają ulice największych stolic mody. Pasują do niemal każdej stylizacji i sprawiają, że nawet najprostszy look nabiera modowego sznytu. Doskonale sprawdzają się zestawione z klasyczną małą czarną, ale też z bardzo modowymi czy wręcz ekstrawaganckimi połączeniami. Wbrew pozorom wyszczuplają optycznie i sprawiają, że to nogi wychodzą na pierwszy plan stylizacji. Wiosna 2018 to zdecydowanie czas niebanalnych nóg. Oto 5 stylizacji, które pokazują, jak nosić wzorzyste rajstopy.