STYLIZACJE na Wielkanoc. Skorzystaj z aktualnych trendów!

Zbliżające się święta wielkanocne to świetna okazja, by wypróbować nowe wiosenne trendy. Dziś prezentujemy stylizacje idealne na uroczyste spotkanie w rodzinnym gronie a także zestaw na słodkie lenistwo podczas tych kilku wolnych dni. Pastelowe kolory doskonale współgrają z wiosenną aurą, a kwiatowe motywy zapowiadają nadejście nowego sezonu. Na uroczyste śniadanie wybierz sukienkę, najlepiej do samej ziemi – ta maxi długość to hit wiosny 2018. Jeśli święta spędzasz w domowych pieleszach, spraw sobie wygodną, lekką piżamę. Nie zapomnij też o ulubionych perfumach. Czy wiesz, że dawno temu w lany poniedziałek dystyngowani panowie ograniczali się jedynie do spryskania panien perfumami? Wesołych Świąt!