Niezastąpiony wiosną: beżowy trencz w modnych odsłonach. STYLIZACJE

Modny, ponadczasowy i niezwykle efektowny – beżowy trencz. To wiosenny klasyk, który warto mieć w szafie. Dlaczego? Ponieważ możemy swobodnie wykorzystywać go do wielu stylizacji. W wersji eleganckiej do pracy, casualowej ze sportowym obuwiem na spacer, czy wieczorową porą jako okrycie dla wyszukanej kreacji. Kolor beżowy natomiast doskonale synchronizuje się z innymi odcieniami, ale też pozwala na rozjaśnienie wiosennych looków i przełamanie szarości po okresie zimowym. Prezentujemy 5 stylizacji z trenczem w rolach głównych.