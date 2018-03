To, co najlepsze z aktualnych trendów: STYLIZACJE inspirowane zestawami Anny Lewandowskiej

Kobieta, której nie trzeba przedstawiać – Anna Lewandowska. Ciężko pracuje na to, by nie być kojarzoną wyłączenie jako żona piłkarza Roberta Lewandowskiego. Ania nie tylko jest najpopularniejszą sportsmenką w Polsce, ale również założycielką bloga healthyplanbyann, na którym inspiruje zarówno kobiety, jak i mężczyzn do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Organizuje szereg szkoleń, treningów oraz jest właścicielką własnej marki ze zdrową żywnością. Chociaż zdobyła niejeden medal w karierze, nie spoczęła na laurach i nadal walczy o swoje marzenia. Przedstawiamy cztery wiosenne i wieczorowe stylizacje inspirowane jej zestawami.