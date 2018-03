Otwórz się na wiosnę: STYLIZACJE inspirowane zestawami Macademian Girl

STYLIZACJE inspirowane Macademian Girl

Każda z nas marzy, by wyglądać jak celebryci w czasie światowych dni mody. Fotografowani przez paparazzi, chętnie pozują do zdjęć, by później znaleźć się jako ikony branży fashion na portalach społecznościowych. Do tego grona z pewnością należy Macademian Girl, która ze względu na dobór swoich stylizacji, nazywana jest kolorowym ptakiem. Tym razem zdecydowała się na ekstrawaganckie połączenie różu z czerwienią, które uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi i kolczykami w stylu boho.