Wiosna to nie tylko mocne, intensywne kolory, ale też klasyka i stonowanie. Dla wszystkich osób, które uwielbiają wiosenne trendy i pastele, w tym roku projektanci też mają cały wachlarz propozycji. Pudrowy róż to trend, który pokochały fashionistki na całym świecie. Jak go nosić, z czym łączyć? Zobaczcie nasze propozycje.