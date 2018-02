Torebki nerki wiosna/lato 2018

To nie przypadek, że dobrze znacie już ten model. Nerki - niegdyś kojarzone z tanim bazarkiem, ulubieńcami sprzedawców lub po prostu sportowców, szukających czegoś praktycznego na wszelkiego rodzaju drobiazgi. Jednak w tym sezonie zapominamy o ich przeszłości, bo teraz nerki zachwycają swoim designem, są niezwykle stylowe i co najważniejsze są prawdziwym must have.