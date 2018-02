Modne koszule na wiosnę 2018

Co powiecie na połączenie odrobiny luzu z elegancją? Czarna koronkowa koszula razem z jeansami i długim płaszczem stworzy bardzo miejski, wygodny look. Do takiej propozycji możesz wymieniać dodatki i tworzyć nowe zestawienia kolorystyczne, ale baza zostaje ta sama. Koszula i jeansy to wybór na lata.