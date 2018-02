Dobrze skrojona nigdy nie zawiedzie! Modne marynarki na wiele okazji. STYLIZACJE

Dobrze skrojona marynarka to uniwersalne uzupełnienie garderoby. W zależności od koloru czy materiału, z którego jest wykonana rewelacyjnie spisze się w stylizacji do pracy, na spotkanie z przyjaciółmi czy też do wyrafinowanej wieczorowej kreacji. Bez względu na rodzaj, marynarka dodaje stylu i klasy nawet bardzo casualowym zestawieniom. Podkreśla talię i elegancję każdej kobiety. Prezentujemy 5 gustownych looków z wykorzystaniem 5 marynarek w różnych odsłonach.