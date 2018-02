Modne walentynki. STYLIZACJE i nie tylko...

14 lutego to nie tylko święto wszystkich zakochanych. Ten dzień to także świetna okazja, aby celebrować miłość z najbliższymi, niekoniecznie tylko z drugą połówką. Jeśli jesteś singlem albo twój partner zwyczajnie nie lubi Walentynek, umów się ze znajomymi, najlepszą przyjaciółką lub mamą. Wieczór z winem i ulubionym serialem to równie dobry pomysł co kino, teatr czy wyjście na koncert. Dziel miłość i czas wolny z najbliższymi! Przedstawiamy cztery propozycje, nie tylko stylizacji i prezentów, ale również pomysłów na spędzenie walentynek.