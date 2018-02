Think PINK! STYLIZACJE

Pudrowy róż – symbolizuje młodzieńczy blask, świeżość, niewinność, a także lekkość. Fuksja i ciemna wiśnia oznaczają pewność siebie, bogactwo i luksus. To co łączy wszystkie odcienie różu to fakt, że odmładzają, dodają lekkości i sprawdzają się w stylizacjach niemal ma każdą okazję, a tych wiosną i latem będzie naprawdę sporo.