Sportowy look, a przede wszystkim dresowe spodnie z lampasami cieszą się w ostatnim czasie ogromną popularnością. Wkroczyły na wybiegi światowych projektantów i zawładnęły modą uliczną, dlatego trudno nie zauważyć tego trendu. Dziś każda z nas powinna mieć je w swojej szafie i nie powinny one służyć jedynie do sportowych treningów. Pozostaje tylko pytanie, jakie dobrać do tego dodatki, by wyglądać naprawdę stylowo?