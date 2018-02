Wyprzedź wiosenne trendy: niezawodne STYLIZACJE inspirowane street style'em

Na razie aura nie zachęca do modowych szaleństw, a zakres ubrań, które można na siebie zakładać jest nadal bardzo wąski. Mimo wszystko warto powoli szukać inspiracji i podglądać światowe trendy mody ulicznej, żeby na przełomie zimy i wiosny wyglądać stylowo. Oto kilka stylizacji inspirowanych street style’em. Luźny styl, wykorzystanie luźnych płaszczy i długich szerokich spodni to idealne rozwiązanie na przedwiośnie. Kraciasta marynarka to hit z wybiegów, a koszula wykorzystana w casualowym looku nada stylizacji nonszalancji.