STYLIZACJE z odkrytymi ramionami

Sweter – Dorothy Perkins 139 zł, spodnie – Top Shop 249 zł, zegarek – Lorus 369 zł, buty – New Look 189 zł, torebka – Only 129 zł, kolczyki – Lova and Rosie 74 zł, futro – Dorothy Perkins 389 zł.