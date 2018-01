To ona ubiera Kim Kardashian. Inspirujące STYLIZACJE Christine Centenery

Christine Centenera to jedna z bardziej znanych stylistek świata. To właśnie ona odpowiada za wyrazisty styl Kim Kardashian, która za jej usługi płaci rocznie milion dolarów. Sama Christine ma spójny i bardzo wyrazisty styl, który idealnie pasuje do silnej kobiety sukcesu. Skóra, czerń, granat i ćwieki przewijają się w jej stylizacjach bardzo często, a lekko futurystyczny look świetnie podkreśla jej osobowość. Jej Instagram śledzi ponad 230 tysięcy obserwatorów, a charyzmatyczny wizerunek inspiruje wiele kobiet.