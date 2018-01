Sztuka zestawiania: STYLIZACJE inspirowane zestawami Anji Rubik

STYLIZACJE inspirowane zestawami Anji Rubik

Proste stylizacje w stonowanych kolorach nigdy nie będą nudne, jeśli postawimy na ciekawe połączenia materiałów. Anja rockowe skórzane spodnie zestawiła z lekką, pudrowo różową bluzką i koronkową bielizną. Połączenie mocnych, odważnych elementów z kobiecymi fasonami zawsze będzie wyglądać niezwykle oryginalnie! Do takiej stylizacji świetnie będzie pasować klasyczny, elegancki czarny płaszcz z wyrazistymi guzikami. Czarne botki na szpilce założone do czarnych spodni optycznie wydłużą nogi. Taka stylizacja nie potrzebuje mocnych akcesoriów – świetnie sprawdzą się proste srebrne kolczyki i niewielka torebka. W ten sposób stworzymy niewymuszony, ale bardzo elegancki codzienny look!