Perfekcja i kobiecość na co dzień: STYLIZACJE inspirowane Chrissy Teigen

Christine Diane Teigen, znana w showbiznesie jako Chrissy, to amerykańska modelka, żona Johna Legenda oraz prowadząca show - Lip Sync Battle. Chrissy, która znana jest również z przezabawnych postów na Twitterze, poznała Johna na planie teledysku do piosenki All of Me, która długo królowała na listach przebojów. 32-latka, która zajmuje trzecie miejsce na liście najlepiej zarabiających modelek Forbesa lubi podkreślać swoje atuty, a fani uwielbiają ją za eksponowanie kobiecych krągłości. Dziś przedstawiamy Wam 4 stylizacje Chrissy Teigen pieczołowicie dbającej o wizerunek ikony codziennego stylu.