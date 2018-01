Recepta na młodzieńczy wygląd: STYLIZACJE inspirowane zestawami Jessiki Biel

Jessica Biel to idealne odzwierciedlenie sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa. Jej styl od lat najbliższy jest klasyce, a modowe ekstrawagancje to zdecydowanie nie jej klimat. Wysportowana sylwetka sprawia, że nawet w najprostszych zestawach wygląda doskonale. Jej styl jest spójny i nieprzekombinowany co sprawia, że jest ona inspiracją dla wielu kobiet. Zdrowy styl życia owocuje młodzieńczym wyglądem , który sprawia, że aktorka nawet w zwykłych jeansach wygląda doskonale. Na czerwony dywan Jessica często wybiera eleganckie sukienki o klasycznym kroju, które idealnie współgrają z jej urodą. Delikatny makijaż i długie, swobodne włosy to najlepsza recepta na młodzieńczy wygląd.