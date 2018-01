Sezon karnawałowych imprez właśnie się rozpoczął. Czas na przygotowanie odpowiednich stylizacji. Cekiny, koronka, połyskujące i metaliczne tkaniny – co roku okres karnawałowy kojarzy nam się z tym samym. Jednak tym razem może być inaczej! Zobacz, jak z tego co wszystkim dobrze znane stworzyć oszałamiający look!