Elegancja w nowoczesnym wydaniu.: niebanalne STYLIZACJE do biura

Elegancja w nowoczesnym wydaniu. STYLIZACJE

Komponując stylizację do biura, koniecznie zaopatrz się w beżowy trencz wiązany w talii, który optycznie wysmukli Twoją talię oraz ultrakobiecą, granatową sukienkę do kolan. Do outfitu dobierz gustowne dodatki; proponujemy złoty zegarek na bransolecie, torbę wykonaną z wysokiej jakości włoskiej skóry oraz klasyczne szpilki. Look jest bardzo elegancki, podkreśli Twoją sylwetkę, z drugiej strony doda szyku i elegancji, dlatego możesz w ten sposób ubrana iść na spotkanie biznesowe.