Modne kurtki puchowe na zimę 2017

Puchowe kurtki – do tej pory uważane za najtrudniejsze okrycie wierzchnie do ogrania. Często znienawidzone ustępowały miejsca wełnianym płaszczom, a także kożuchom przypominającym ramoneski, ale nie w tym sezonie. Tej zimy z powodzeniem odczarowujemy mit na temat puchowych kurtek i nosimy je nie tylko w sportowych stylizacjach, ale również na co dzień i wieczorowo.