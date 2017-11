W pracy każda kobieta chce czuć się komfortowo. Dress code często jednak wymaga od nas określonego uniformu. Warto jednak przełamać formalny look sportowymi butami. Sneakersy do eleganckich ubrań to najnowszy trend. Pokażemy wam cztery stylizacje, w których będziecie wyglądać szykownie, ale z nutą luzu. Takie wyjście sprawi, że w biurze będziecie czuć się wyjątkowo!