To, co zadziało się we wczorajszej stylizacji Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, wręcz trudno skomentować. I wcale nie chodzi tu o niedoskonałości ciała. Jesteśmy bowiem zdania, że absolutnie każda sylwetka może wyglądać dobrze, jeśli tylko zostanie właściwie "opakowana". Niestety, tutaj stało się coś zupełnie odwrotnego...