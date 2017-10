Ciepło przede wszystkim! STYLIZACJE z puchowymi kurtkami

Nie ma co się oszukiwać: idzie zima! S i jesień w tym roku nie jest dla nas zbyt łaskawa. Deszczowe i wietrzne dni wymagają przede wszystkim ciepłego okrycia, a tu najlepiej sprawdzi się kurtka lub płaszcz puchowy. Czasy, kiedy puchówki pasowały tylko do stylu sportowego, na szczęście minęły i dziś możemy je nosić nawet na wieczór do sukienki i szpilek. Takie zresztą połączenia pojawiają się często na zdjęciach street style, które mogą posłużyć jako inspiracja. Na co dzień możemy nosić takie kurtki czy płaszcze do botków, sneakersów czy glanów. Ciekawym przełamaniem całości są stylowe torebki i akcesoria bo to właśnie one decydują o efekcie końcowym.