Modne otulenie. STYLIZACJE z niezastąpionym jesienią kardiganem

Rozpinany sweter typu kardigan to niezastąpiony element garderoby praktycznie przez cały rok. Wiosną i latem sprawdza się podczas chłodniejszych wieczorów, a jesienią i zimą może otulać i dawać ciepło przez cały dzień. Pasuje kobiecie w każdym wieku i swobodnie można dostosować go do przeróżnych stylizacji. Trampki, botki, szpilki, dżinsy czy elegancka sukienka – z każdym z wymienionych elementów garderoby zestawienie kardiganu nie stanowi najmniejszego problemu. Trzeba tylko wybrać odpowiedni kolor czy fason i modny jesienny look gwarantowany. Prezentujemy 5 różnych stylizacji z wykorzystaniem ciepłego rozpinanego swetra.