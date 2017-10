Cozy style to wszystko to, co kojarzy się z ciepłem, wygodą i przyjemnymi w dotyku materiałami. Dziś otulamy się grubymi swetrami, wielkimi szalami, a zmarznięte stopy chowamy w miękkie kapcie. Koc, herbata i książka wpisują się w klimat tego stylu. Dziś przedstawiamy cztery stylizacje, stworzone na potrzeby długich jesiennych wieczorów i pierwszych mroźnych poranków. Sezon na szare oversize’owe swetry uważamy za rozpoczęty!