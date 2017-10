Profesjonalne modelki oraz gwiazdy, które na co dzień nie mają do czynienia z wybiegiem - wszystkie piękne i bardzo kobiece. A do tego prezentujące ubrania, które da się nosić i da się kupić (bo nie kosztują fortuny). L'Oreal zorganizował spektakularny pokaz mody i kobiecości, która przedefilowała po ogromnym wybiegu ustawionym na Polach Elizejskich w Paryżu.