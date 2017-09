Ikona modelingu i brytyjskiego stylu, Kate Moss, od lat inspiruje świat mody i przykuwa uwagę na czerwonym dywanie. Długo pracowała na swój sukces, pojawiała się na okładkach prestiżowych magazynów, ale to współpraca z Calvinem Kleinem wyniosła ją do rangi topmodelki. Jej styl to miks luzu z elegancją, subtelnej kobiecości z chłopczycą i uniwersalnej klasyki w dobrym wydaniu. Dobrze skrojone jeansy z wysokim stanem połączone z czarnym topem i klasyczną marynarką z nonszalancko podwiniętymi rękawami to przepis na niebanalny look w stylu Kate. Inwestuje w dobre buty i starannie wykonane torebki, a duże i perfekcyjnie dopasowane okulary przeciwsłoneczne nosi niezależnie od pogody.