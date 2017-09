3 dni z rzędu strój na jedno kopyto... TEN błąd stylizacyjny sprawia, że Małgorzata Wassermann traci na prezencji. FOTO

O tym, czy kobieta zna się na modzie i umie korzystać z jej dobrodziejstw, świadczy m.in. to, czy czerpie inspiracje z aktualnych trendów, jak dopasowuje je do siebie i czy zmieniając stylizację, umie pokazać różne oblicza swojej urody. Wbrew pozorom to wcale niełatwa sztuka i nawet atrakcyjne kobiety często nie wyglądają dobrze w ubraniach, które wybierają. Jednym z często popełnianych przez panie błędów stylizacyjnych jest noszenie wciąż bardzo podobnych lub wręcz takich samych ubrań - różniących się np. tylko kolorem. Patrząc na zdjęcia Małgorzaty Wassermann z trzech ostatnich dni posiedzenia Komisji Śledczej ds. Amber Gold, można stwierdzić, że padła ona jego ofiarą...