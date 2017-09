Perfekcja bez zbędnych eksperymentów: STYLIZACJE inspirowane Kate Beckinsale

STYLIZACJE inspirowane Kate Beckinsale

eśli Kate ulega trendom, to zawsze wybiera je w klasycznym wydaniu. Wyjątkowo modne ostatnio kimono z orientalnym nadrukiem to główny element jej stylizacji. Wybrała go w stonowanych barwach i zadbała, by reszta stroju pozostała minimalistyczna. Delikatny bieliźniany top i proste czarne spodnie są elegancką, ale nie nudną bazą. Duża, czarna torba pomieści najpotrzebniejsze rzeczy, a buty z klamrami na obcasie wysmuklą nogi. Okulary przeciwsłoneczne to ponadczasowy dodatek, dzięki któremu nawet najprostszy strój zyska wyszukany charakter. Dobierz do tego delikatny złoty naszyjnik, a uzyskasz wyjątkowo stylowy strój na co dzień.