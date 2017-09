Jesienne otulenie: supermodne STYLIZACJE inspirowane brytyjską wsią

Pierwsze jesienne chłody to idealna okazja do wyciągnięcia z szafy cieplejszych rzeczy. Swetry, przytulne płaszcze, szale czy kalosze są nie tylko praktyczne, ale też niezwykle stylowe. Tej jesieni powraca styl inspirowany angielską wsią i wszystkim co kojarzy nam się z nią kojarzy. Sukienki boho czy eleganckie spodnie zyskują nowy charakter w towarzystwie ciepłych swetrów czy koszul w kratę. Taki styl dobrze sprawdza się w naszej, kapryśnej pogodzie, która czasem zmienia się z godziny na godzinę.