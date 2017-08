Obowiązkowy element jesiennej garderoby: swetry oversize. STYLIZACJE

Jeśli do tej pory sweter kojarzył Ci się tylko z niechcianym prezentem świątecznym, w tym sezonie na pewno się to zmieni. Będzie nie tylko ładnie, ale też ciepło, ponieważ grube swetry królowały na pokazach Victoria Beckham, Dior, Tory Burch i stały się jednym z dominujących trendów. Modne więc będą krótkie wełniane swetry z charakterystycznym splotem oraz rozpinane kardigany. Do czego je nosimy? Przede wszystkim do długich sukienek lub spódnic, spodni o długości 7/8 i, co ciekawe, białych spodni. Jeśli chodzi o dodatki, koniecznie musisz postawić na długie kozaki, botki na słupku lub mokasyny w stylu Gucci. Już dzisiaj wybierz idealny dla siebie model. W końcu to obowiązkowy element garderoby na jesień, która zbliża się wielkimi krokami.