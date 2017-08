Jesiennie delikatna kobiecość: zmysłowa Edyta Zając-Rzeźniczak w nowej kampanii Taranko

Najnowsza kolekcja marki to bogactwo welurów i mięsistych materiałów – delikatna kobiecość zostaje ubrana w zmysłowe czerwienie, zamknięte w dobrze skrojonych sukienkach. Pudrowe róże i srebrne szarości welurów przeplatają się z rdzą ciepłych, moherowych swetrów. Wyrazistym elementem kolekcji są również bluzki ze zdobnymi rękawami i zamaszystymi fontaziami. Zaprojektowane zostały z myślą o miłośniczkach minimalizmu – niebanalnie potraktowane detale to klucz do wyrazistego looku.