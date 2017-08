Minimalizm i przygaszona kolorystyka to podstawa skandynawskiego stylu, który w ostatnim czasie dominuje szczególnie w designie, ale to co dobrze znamy z magazynów wnętrzarskich świetnie sprawdza się również w modzie. Proste cięcia, dobrej jakości materiały i pełen funkcjonalizm. Zobacz, jak ubierają się mieszkanki Kopenhagi, Oslo lub Sztokholmu!