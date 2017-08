Rzadko pojawia się na tak zwanych ściankach, najczęściej możemy ją zobaczyć na największych filmowych festiwalach i premierach. Monica podkreśla swoje wdzięki w sposób jaki robiły to ikony starego Hollywood. Długie suknie, koronki, szpilki , dekolty. I nie ma w tym nawet odrobiny wulgarności bo cała reszta czyli makijaż czy włosy są bardzo naturalne. Jej uroda nie potrzebuje podkreślenia, sztuczne rzęsy czy wykonturowany makijaż mógłby jej zaszkodzić. A po co poprawiać to co już jej idealne...?