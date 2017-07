Letni ideał na różne okazje: 5 STYLIZACJI z koronkową sukienką

Koronkowa sukienka to niezwykle kobiecy i zmysłowy element garderoby. Podkreśla delikatność, subtelność i doskonale pasuje na ciepłe, letnie dni. Utożasmiana jest głównie z elegancją – szykowne fasony to dobry wybór na wesele czy przyjęcie, ale w sieciówkach z łatwością znajdziemy wersje mniej formalne. Luźne koronkowe sukienki założysz do wygodnych balerinek czy płaskich sandałów do pracy, na spacer lub po prostu na spotkanie ze znajomymi. Prezentujemy 5 stylowych, letnich zestawów z koronkową sukienką na pierwszym planie.