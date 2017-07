Lata 90. to okres, w którym bohaterowie popularnego serialu „Beverly Hills 90210” wyznaczali modowe trendy. Wiele dziewczyn chciało wyglądać jak Brenda, Kelly i Donna, które z pewnością były kimś w rodzaju „modowych wyroczni” dla pokolenia obecnych trzydziestolatków. Trendy całe szczęście powracają, a styl z Beverly Hills to prawdziwa kopalnia stylowych inspiracji! Kolorowe szorty, krótkie topy i oversize'owe kurtki to część z naszych propozycji.