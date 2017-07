Moda to nie tylko podążanie za pojawiającymi się trendami. To także harmonia i pewność siebie, dlatego jeśli Twoim życiem rządzi moda masowa, ale mimo to odczuwasz potrzebę wzbogacenia swojej garderoby odrobiną minimalizmu postaw na basicowe ubrania, które nigdy nie wyjdą z mody i staną się bazą do stworzenia niemal każdej stylizacji.