Perfekcyjna elegancja bez zbędnych ozdobników: STYLIZACJE inspirowane Charlize Theron

28 lipca do kin trafi film „Atomic Blonde”, w którym Charlize gra główną rolę. Jej styl jest elegancki i wyrafinowany, ten typ urody nie potrzebuje wielu ozdobników. Na co dzień wybiera wygodne swetry lub bluzy, które zestawia z dopasowanymi spodniami podkreślającymi długie nogi. Nie stroni od spódnic czy sukienek mini oraz tych mocno dopasowanych. Nic dziwnego: taką sylwetkę warto eksponować. Charlize do perfekcji opanowała sztukę podkreślania atutów bez obawy, że efekt końcowy będzie zbyt wulgarny. Wszystko zawsze jest idealnie wyważone i stonowane co doceniają znawcy mody i umieszczają Charlize w czołówce najlepiej ubranych.