Nieśmiertelny klasyk: STYLIZACJE z koszulą w kratę na chłodniejsze dni lata

Moda na co dzień rządzi się swoimi prawami. Zasady są proste – musisz wyglądać dobrze, nie rezygnując z poczucia komfortu, które w takiej sytuacji jest priorytetem. Przy modzie casual ważna jest umiejętność zestawiania tych samych ubrań z różnymi dodatkami. Dzięki temu mając w szafie kilka „klasyków” możemy stworzyć kilka stylizacji, nie używając zbyt wielu ubrań. Jednym z takich klasyków jest koszula w kratę. Kiedyś uważana za symbol klasy robotniczej, teraz uwielbiana przez stylistki, blogerki i modelki z całego świata. Taka kraciasta klasyka to wybór idealny do codziennych stylizacji. Najlepiej wygląda oczywiście do jeansów – niezależnie od tego, czy są to szorty, modne mom jeans, dopasowane rurki czy dzwony rodem z lat 70. Zainspiruj się naszymi propozycjami i stwórz stylizację, w której będziesz czuła się najlepiej.