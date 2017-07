Żółty to bez wątpienia kolor lata! Kojarzy się z pięknym słońcem i doskonale podkreśla opaloną skórę. Co prawda nie należy do najłatwiejszych odcieni w temacie łączenia z innymi barwami, ale odpowiednio skomponowany ożywia i odmładza stylizację, a także mocno przykuwa wzrok. Koktajlowa sukienka, sportowy top, a może spódnica do pracy? Prezentujemy 5 stylizacji na 5 różnych okazji z mocnym żółtym akcentem.