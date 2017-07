Bądź dumna z każdego kawałka swojego ciała! STYLIZACJE inspirowane Kylie Jenner

Kylie Jenner to jedna z najbardziej znanych „it girl”! Jest modelką, celebrytką i właścicielką prężnie działającej firmy kosmetycznej Kylie Cosmetics. Na Instagramie śledzi ją ponad 95 milionów użytkowników. Ta przedsiębiorcza Amerykanka inspiruje dziewczyny na całym świecie. Postanowiliśmy przyjrzeć się jej stylizacjom. Kylie, podobnie jak jej słynna siostra przyrodnia Kim Kardashian, lubi podkreślać swoje krągłości. Zazwyczaj wybiera obcisłe sukienki, spodnie rurki z wysokim stanem oraz mocno opinające topy. Jenner jest dumna ze swojego ciała i nie boi się go pokazywać. Kardashianka potrafi bawić się modą, często łączy elegancję ze sportowym stylem. Kylie nie tylko zna najnowsze trendy, to ona je tworzy! Zainspiruj się jej stylem!