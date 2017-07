My naprawdę wierzymy, że każda kobieta - bez względu na figurę - może wyglądać dobrze i wcale nie musi nosić ubrań o najmodniejszych fasonach. Żeby tak się jednak stało, konieczne jest właściwe dobieranie stroju do sylwetki. Niestety, Beata Szydło nie ma do tego szczęścia...