STYLIZACJE na upały

Jeansowa sukienka z dekoltem w kształcie łódki i kobiecą falbanką to świetna propozycja dla osób, które również w pracy mogą sobie pozwolić na odrobinę letniego luzu. Pod sukienką śmiało możesz schować strój kąpielowy, który na popołudnie będzie jak znalazł. Do tego białe, wakacyjne dodatki i miejski, wygodny look gotowy.