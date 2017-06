Strój do pracy świadczy o profesjonalizmie. To narzędzie autopromocji, dzięki któremu możemy zbudować swoją pozycję zawodową. Dlatego warto zainwestować w kilka klasycznych sukienek do pracy. Chcesz wyglądać profesjonalnie w pracy? Podpowiadamy jak dopełnić stylizację z sukienką w roli głównej.