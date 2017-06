W końcu jest: letnia pogoda! Wiosenna pogoda płatała figle, przez co w garderobach królowały ciepłe trencze czy skórzane botki. Teraz warto zorganizować swoją szafę tak, by znalazło się w niej miejsce na krótkie sukienki, szorty, sandały na obcasie czy kwiatowe dodatki. Proponujemy 6 gotowych, letnich stylizacji. Wybierz najlepszy look dla siebie i zainspiruj się na nadchodzące lato!