To nie wyjdzie z letniej mody: STYLIZACJE marynarskie

STYLIZACJE marynarskie na lato 2017: Bluzka– Midori/midori.pl, spódnica – More’Moi/moremoi.com, spodnie – Jelonek/jelonek.pl, szpilki - Gianmarko/gianmarko.com.pl, dodatki - TKMAXX

Całe szczęście, by poczuć się jak nad morzem wcale nie trzeba wydawać wielkich sum pieniędzy. W końcu nie od dzisiaj wiadomo, że stylu nie da się kupić. Trzymając się prostych zasad, którymi się on kieruje i wybierając odpowiednie kroje ubrań, każdy z nas może sprowadzić gorące, śródziemnomorskie powietrze prosto do siebie.