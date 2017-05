Francuski styl to przede wszystkim pewność siebie, świadomość swojego ciała i uczynienie ze swoich kompleksów atutów. To również klasa i konsekwencja w modzie. Paryżanki opanowały do perfekcji sztukę tworzenia stylizacji prostych, ale jednocześnie eleganckich, uniwersalnych i wygodnych, dlatego wciąż są wzorem do naśladowania dla wielu kobiet.