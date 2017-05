Sportowa elegancja dla kobiet, które ciągle są w biegu. STYLIZACJE

Coraz częściej odchodzi się od sztywnych reguł dress code'u. Mieszamy style, kolory, wzory i materiały. Nie boimy się łączyć pozornie nie pasujących ze sobą rzeczy. Zaczynamy doceniać niekonwencjonalność i kontrast, a stylizacje przestają być do końca oczywiste. Czym jest więc sportowa elegancja? To opcja dla kobiet kochających elegancję, ale ceniących sobie luz i wygodę. Dla kobiet, które mają swój styl i lubią bawić się modą. Dla kobiet, które na co dzień zmagają się z wieloma zadaniami i ciągle żyją w biegu. Sportowa elegancja to nie tylko łączenie sportowych butów z eleganckimi sukienkami dresowych spodni z wysokimi szpilkami. To styl życia. Oto 4 propozycje stylizacji.